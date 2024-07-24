Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 24 июля 2024Россия

В российском городе воспитательница избила тапкой ребенка с заиканием

В Первоуральске воспитательница в детсаду избила ребенка с заиканием

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В городе Первоуральск Свердловской области воспитательница в детском саду «Рябинка» избила тапкой ребенка, который несколько нет лечится от заикания. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, другие родители также пожаловались на действия сотрудницы по отношению к их детям.

Мать пострадавшего воспитанника пошла к руководству дошкольного учреждения. Воспитательнице сделали выговор, а после коллективной жалобы родителей ее уволили. Женщина извинилась, пояснив, что била детей слегка рукой за непослушание.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Видного обвинила воспитательницу частного детского сада «Барбоскин» в избиении полуторагодовалой дочери и тайно записала доказательства грубого обращения на диктофон.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      Срок ремонта машин по ОСАГО захотели увеличить

      ЕС согласовал транш помощи Украине на 4,2 миллиарда евро

      На Украине заочно обвинили Медведчука в приватизации государственного трубопровода

      В Госдуме объяснили статистику об отсутствии в России семей с нехваткой средств на еду

      Командующий армией Эстонии заявил о превосходстве России над Западом в гонке вооружения

      На Украине рассказали об уничтожении ВСУ беспилотников своими средствами РЭБ

      В Госдуме назвали последствия использования доходов от российских активов на Западе

      Раскрыт выпиваемый россиянами объем алкоголя

      Одна российская авиакомпания объявила о массовой задержке рейсов из Сочи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше