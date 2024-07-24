В российском городе воспитательница избила тапкой ребенка с заиканием

В Первоуральске воспитательница в детсаду избила ребенка с заиканием

В городе Первоуральск Свердловской области воспитательница в детском саду «Рябинка» избила тапкой ребенка, который несколько нет лечится от заикания. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, другие родители также пожаловались на действия сотрудницы по отношению к их детям.

Мать пострадавшего воспитанника пошла к руководству дошкольного учреждения. Воспитательнице сделали выговор, а после коллективной жалобы родителей ее уволили. Женщина извинилась, пояснив, что била детей слегка рукой за непослушание.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Видного обвинила воспитательницу частного детского сада «Барбоскин» в избиении полуторагодовалой дочери и тайно записала доказательства грубого обращения на диктофон.