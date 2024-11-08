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14:37, 8 ноября 2024Экономика

В российском городе изуродовали памятник Ленину

Во Владивостоке неизвестный изуродовал маркером памятник Ленину
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Приморского края»

Во Владивостоке неизвестный мужчина изуродовал бюст Владимира Ленина маркером. Он попал на камеры видеонаблюдения и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Приморского края».

Вечером в четверг, 7 ноября, мужчина нанес на памятник советскому вождю на Партизанском проспекте надпись маркером. Теперь нарушителя обвиняют в вандализме. Прокуратура пообещала проконтролировать установление личности и задержание мужчины.

Ранее в городе Тобольске Тюменской области коммунисты сломали пальцы новому памятнику Ленину еще до его официального открытия. Фигура была поломана во время транспортировки.

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