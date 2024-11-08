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18:39, 8 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе рецидивист расправился с россиянином и спрятал его в диван

В Петербурге поймали рецидивиста, который убил петербуржца и спрятал его в диван
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнего рецидивиста, который расправился с 33-летним мужчиной, поместил его в пакет и спрятал в диван. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Мужчину поймали в Ельце 6 ноября. Он доставлен в Петербург.

По данным правоохранителей, преступление было совершено 3 октября. Тогда в полицию сообщили о том, что в квартире дома №63, расположенного на проспекте Народного Ополчения обнаружили пострадавшего без признаков жизни. Во время расследования выяснилось, что ранее судимый фигурант пришел в гости к знакомому 18 сентября. Мужчины распивали алкоголь и в какой-то момент поссорились. В результате злоумышленник схватил нож и напал на потерпевшего. После этого он завернул его в пакет, спрятал в диван и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках сын изрезал мать ножом из-за тяги к алкоголю.

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