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12:28, 8 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе родители заморили двухлетнюю дочь голодом и попали под арест

В Комсомольске-на-Амуре арестованы родители, заморившие голодом 2-летнюю дочь
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Комсомольске-на-Амуре суд арестовал 27-летнюю женщину и 29-летнего мужчину, которое заморили 2-летнюю дочь голодом. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигуранты не были трудоустроены и не состояли на учетах — ни в органах опеки, ни у участкового, ни в наркодиспансерах, и к уголовной ответственности не привлекались. Они жили в 28-метровой квартире, в доме, расположенном на Пионерской улице. Женщина подрабатывала уборщицей, а мужчина — разнорабочим на стройках и продавцом в алкомаркете. После рождения дочери они пытались вести нормальную жизнь, но не смогли.

Отмечается, что в конце октября вес ребенка составлял менее 10 килограммов. Девочка с трудом передвигалась, ни на что не реагировала и не могла плакать. Она лишилась жизни в конце месяца. Ее обнаружили близкие родителей девочки. Они вызвали скорую и полицию. Пару задержали.

По информации Shot, сначала они пытались убедить следователей, что дочь не выжила из-за продолжительной болезни, но вскоре стали путаться в показаниях. Судмедэкспертиза показала, что ребенок имел сильнейшее истощение. Злоумышленники заявили правоохранителям, что не планировали становиться родителями и не хотели, чтобы у них рождался ребенок. Тогда они решили избавиться от дочери и придумали систематически на протяжении долгого времени лишать ее воды и еды.

Ранее сообщалось, что Ковровский городской суд заключил под стражу 19-летнюю мать, которая заморила голодом годовалого сына.

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