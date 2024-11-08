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07:58, 8 ноября 2024Россия

В российском регионе из-за вулкана отменили занятия в садах и школах

В Усть-Камчатске отменили занятия в школах и детсадах из-за пеплопада от вулкана
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетИзвержение вулканов на Камчатке

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

В Усть-Камчатске занятия в школах и детских садах отменили из-за пеплопада от вулкана Шивелуч. Об этом сообщила администрация Усть-Камчатского района в Telegram-канале.

«В связи с выпадением вулканического пепла работа детских садов "Снежинка" и "Ромашка" в поселке Усть-Камчатск, а также средней школы № 2 прекращается. Родителей просят забрать детей домой», — говорится в сообщении.

Из-за вулкана также отменили занятия в спортивной школе и детской школе искусств. В штатном режиме работают образовательные учреждения в поселках Ключи и Козыревск.

7 ноября на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Вулкан выбросил столб пепла высотой до 11 километров над уровнем моря.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района с населением пять тысяч человек

ЖЗЛ
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