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16:04, 7 ноября 2024Экономика

В России произошло мощное извержение вулкана

ИВиС ДВО РАН: на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч
Александра Качан (Редактор)

Кадр: ura.news

Мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось вечером в четверг, 7 ноября. Вулкан выбросил столб пепла высотой до 11 километров над уровнем моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района с населением пять тысяч человек. Сейчас облако пепла движется к востоку — северо-востоку от Шивелуча. Для вулкана установили красный, самый угрожающий код активации авиационной опасности.

Власти Усть-Камчатского района, где расположен объект, приняли решение закрыть дорогу между поселками Ключи и Усть-Камчатск ради безопасности граждан. Жителей населенных пунктов предупреждают о возможном выпадении пепла.

Ранее на вулкане Эбеко на Курильских островах был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила два километра.

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