В российском городе учителям разрешили не проверять семьи школьников

В Екатеринбурге учителям разрешили не проверять семьи школьников на дому

В Екатеринбурге школьным учителям разрешили не посещать учеников на дому с целью проверки их семей. Таким образом в Рособрнадзоре отреагировали на ситуацию в российском городе, где на педагогов возложили соответствующие обязанности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работа по снижению бюрократической нагрузки в системе образования и контроль за исполнением принятых в этой сфере решений являются одним из главных приоритетов Рособрнадзора», — заявил глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, учителей следует избавить, в частности, от заполнения большого количества бумаг, которое не оставляет им времени для непосредственной работы с учениками и подготовки уроков.

«И совсем уж вопиющи случаи, когда на учителей пытаются возложить какие-то дополнительные обязанности, не связанные с их профессиональной деятельностью. С каждым таким случаем мы будем разбираться индивидуально», — высказался он.

После этого, как пишет «Коммерсантъ», департамент образования администрации Екатеринбурга также организовал проверку визитов учителей в дома школьников.

Ранее ЕАН сообщал, что некоторые школы Екатеринбурга начали обязывать классных руководителей ходить в семьи учеников и проверять условия их жизни, а после визитов — составлять отчеты. При этом в департаменте образования журналистам тогда заявили, что такие рекомендации не носят обязательного характера.