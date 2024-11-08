Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:52, 8 ноября 2024Россия

В Совфеде объяснили разницу между мирными переговорами и перемирием с Украиной

Сенатор Джабаров: Россия готова к мирным переговорам, а не к перемирию с Киевом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров . Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но не к перемирию. Разницу между двумя терминами объяснил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводятся на Rutube-канале «Россия сегодня».

«Мы готовы к мирным переговорам, но не к перемирию. Перемирие — это значит остановить военные действия. Это значит, что Украина проведет перегруппировку сил. Это значит, что получит снова оружие и в нужный момент для (США) совершит агрессию против нашей страны», — сказал сенатор.

Джабаров напомнил, что Россия выступает за внеблоковый статус Украины, денацификацию и демилитаризацию. Политик выразил уверенность в том, что Москва добьется своих целей.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале. Он также напомнил, что взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны, был выработан.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кулеба рассказал, что до начала СВО нашел у Байдена документ о судьбе Украины. О чем в нем говорилось?

      Квартиру россиянина раскопали в поисках реки

      Шнуров прокомментировал слухи об Инстасамке в «Ленинграде»

      Российская стюардесса сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев

      Напавшего на полицейских с ножом россиянина признали невменяемым и увезли в психбольницу

      Звезда Marvel Крис Эванс неожиданно сменил имидж

      Киев допустил к использованию бронеавтомобиль UAT-TISA

      В Совфеде объяснили разницу между мирными переговорами и перемирием с Украиной

      Россиянку в Гоа уличили в хранении наркотиков на сумму в тысячи долларов

      По делу о трагедии с известным певцом были допрошены трое подозреваемых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше