В Совфеде объяснили разницу между мирными переговорами и перемирием с Украиной

Сенатор Джабаров: Россия готова к мирным переговорам, а не к перемирию с Киевом

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но не к перемирию. Разницу между двумя терминами объяснил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводятся на Rutube-канале «Россия сегодня».

«Мы готовы к мирным переговорам, но не к перемирию. Перемирие — это значит остановить военные действия. Это значит, что Украина проведет перегруппировку сил. Это значит, что получит снова оружие и в нужный момент для (США) совершит агрессию против нашей страны», — сказал сенатор.

Джабаров напомнил, что Россия выступает за внеблоковый статус Украины, денацификацию и демилитаризацию. Политик выразил уверенность в том, что Москва добьется своих целей.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале. Он также напомнил, что взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны, был выработан.