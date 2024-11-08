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08:19, 8 ноября 2024Мир

В США помощь Киеву описали словами «слишком мало и поздно»

Экс-госсекретарь США Помпео о помощи Украине: слишком мало и поздно
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Майк Помпео, занимавший при победившем на выборах в США Дональде Трампе пост госсекретаря и директора ЦРУ, описал американскую помощь Украине словами «слишком мало и поздно». Такое заявление он сделал во время визита в Киев в сентябре, пишет Time.

Экс-госсекретарь сейчас выступает за снятие ограничений на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия и создание программы «ленд-лиза» на 500 миллиардов долларов для обеспечения Киева возможностью покупки оружия в США. В интервью он выразил надежду, что новый президент США выработает «правильную стратегию» в отношении Украины.

Несмотря на то, что Конгресс США одобрил выделение Киеву помощи на сумму более 174 миллиардов долларов, действующий президент страны Джо Байден «растратил ее впустую», считает Помпео. «Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно», — добавил он, говоря о действиях администрации Байдена.

По информации портала Axios, экс-госсекретарь Помпео может занять должность главы министерства обороны в новой администрации Дональда Трампа. Вторым кандидатом на этот пост является член Палаты представителей Майкл Уолтц.

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