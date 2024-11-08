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14:34, 8 ноября 2024Мир

В США рассказали о массовом исходе евреев в Израиль

WP: более 11 тысяч американцев подали заявки на репатриацию в Израиль
Семен Александров (редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Более 11 тысяч американцев подали заявки на алию — процесс репатриации в Израиль людей, у которых хотя бы один из родителей был евреем. О массовом исходе евреев из США сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные некоммерческой организации Nefesh B’Nefesh.

Отмечается, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, количество обращений увеличилось вдвое, а число совершивших алию выросло на 20 процентов.

«Еврейский народ тянется к своей нации, когда ей угрожают. Интерес начал проявляться сразу после 7 октября — количество заявок выросло на 100 процентов. И даже несмотря на трудности, страхи и проблемы с рейсами, число переезжающих продолжает расти», — сказала пресс-секретарь Nefesh B’Nefesh Яэль Кацман.

По ее словам, наиболее часто упоминаемым мотивом для переезда является «сионизм и связь с Израилем», при этом антисемитизм является главным фактором в пяти-шести процентах заявлений, и эта доля остается неизменной на протяжении многих лет.

Ранее профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.ру» рассказал о растущей популярности Трампа среди части традиционных избирателей демократов, а именно среди католиков и евреев.

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