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03:29, 8 ноября 2024Мир

В США заявили об отсутствии европейского лидера перед возвращением Трампа

WSJ: кризис в правительстве ФРГ оставит ЕС без лидера перед возвращением Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Кризис в правительстве ФРГ, приведший к его отставке, оставит Европейский Союз (ЕС) без лидера перед возвращением Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что после свержения правительства Германии Европу ожидают месяцы политического паралича. При этом в Европе копятся проблемы. Речь идет о продвижении Российской армии на Украине и «враждебной администрации Трампа». Кроме того, планы избранного президента США ввести пошлины на европейский импорт в 20 процентов могут стать новым потрясением для промышленности ФРГ.

Ранее глава итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки заявил, что для Европы Дональд Трамп является более выгодной кандидатурой на пост президента США, чем Камала Харрис. По его словам, представитель Республиканской партии не будет иметь проблем с Россией.

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