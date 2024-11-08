В Запорожье сообщили о продвижении ВС России на ореховском участке фронта

Рогов: ВС России продвинулись на ореховском участке фронта в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на ореховском участке фронта в Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Продолжение успехов на ореховском направлении запорожского фронта в районе Нестерянки», — подчеркнул общественный деятель.

Рогов сообщил о дальнейшем продвижении ВС России в Запорожье. По его информации, на ореховском участке фронта российские военные продвинулись на восток и северо-восток, чем сократили возможности ВСУ по обороне Орехова.

Ранее ВС России взяли под контроль участок канала Северский Донец — Донбасс. Как уточнили источники в третьем армейском корпусе Южной группировки войск, речь идет о территориях в районе населенного пункта Константиновка.