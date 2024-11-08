Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:31, 8 ноября 2024Бывший СССР

ВС России взяли под контроль участок канала Северский Донец — Донбасс

ТАСС: ВС России взяли участок канала Северский Донец — Донбасс у Константиновки
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные установили контроль над участком канала Северский Донец — Донбасс в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 3-й армейский корпус Южной группировки войск.

«Участок канала Северский Донец — Донбасс длиною в несколько километров взят под контроль», — рассказали в дивизии.

Как уточнили источники в Вооруженных силах (ВС) России, речь идет о территориях в районе населенного пункта Константиновка. Кроме того, на данном участке передовой были уничтожены опорные пункты и десятки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские войска значительно продвинулись за несколько суток в Харьковской области. Сообщалось об успехах армии России в окрестностях Кучеровки, Петропавловки и Глушковки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал погиб в зоне СВО. Что о нем известно?

      Осужденный за призыв к вражде российский баттл-рэпер попал в список террористов

      Похищенный сын воссоединился с семьей через 34 года и поссорился с ней из-за денег

      Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами

      Диетолог рассказала о плюсах холодца

      В Госдуме словом «загадка» ответили на планы вверить полиции защиту традиционных ценностей

      Чернобыльские лягушки оказались неуязвимы для радиации

      В Совфеде охарактеризовали одержавшего победу на выборах в США Трампа

      Алина Загитова рассказала о влиянии шопоголизма на ее жизнь

      Раскрыта стоимость выступления Агузаровой на дне рождения Собчак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше