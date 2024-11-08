ТАСС: ВС России взяли участок канала Северский Донец — Донбасс у Константиновки

Российские военные установили контроль над участком канала Северский Донец — Донбасс в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 3-й армейский корпус Южной группировки войск.

«Участок канала Северский Донец — Донбасс длиною в несколько километров взят под контроль», — рассказали в дивизии.

Как уточнили источники в Вооруженных силах (ВС) России, речь идет о территориях в районе населенного пункта Константиновка. Кроме того, на данном участке передовой были уничтожены опорные пункты и десятки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские войска значительно продвинулись за несколько суток в Харьковской области. Сообщалось об успехах армии России в окрестностях Кучеровки, Петропавловки и Глушковки.