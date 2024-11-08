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17:55, 8 ноября 2024Россия

Вдова участника СВО судилась с воспитавшими его бабушкой и дедушкой из-за выплат

В Тюменской области вдова участника СВО судилась с родственниками из-за выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюменской области вдова участника специальной военной операции (СВО) на Украине судилась с воспитавшими его бабушкой и дедушкой из-за выплат, пишет URA.RU.

В октябре 2022 года россиянина мобилизовали для участия в СВО, в апреле 2024-го он получил ранение, спасти его не удалось.

Как следует из материалов дела, бабушка и дедушка военного решили претендовать на часть выплат, поскольку воспитывали его, после того как родная мать оставила его им, — этот факт удалось доказать в суде.

Между родственниками возник спор из-за выплат, поскольку вдова участника СВО считала, что выплаты положены только ей и их общим детям. Суд решил распределить деньги между всеми родственниками. Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в Тюмени мать не вернувшегося с СВО бойца подала в суд на «приволокшую» его в ЗАГС россиянку. Она заявила, что в день свадьбы сын был пьян и женился на малознакомой женщине.

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