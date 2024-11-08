Власти Курганской области объяснили слова губернатора о ликвидации диаспор

Курганский кабмин назвал вырванными из контекста слова Шумкова о диаспорах

Правительство Курганской области назвало вырванными из контекста слова губернатора Вадима Шумкова о ликвидации диаспор. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального кабмина.

Там уточнили, что Шумков имел в виду диаспоры, которые занимаются «выкруживанием вопросов в правоохранительных органах по своим землякам». Ликвидацию подобных организаций он назвал правильной, так как «Россия, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защитить».

Также Шумков уточнил, что представляющее диаспору лицо во время «беготни» по правоохранительным органам необходимо рассматривать в статусе пособника преступления. Губернатор призвал приезжих уважать местные традиции, нормы и законы.

«Нам чужды национализм и ксенофобия», — приводит правительство слова главы области.

Ранее издание «Царьград» привело слова курганского губернатора. По их данным, Шумков заявил, что еще полтора года назад он дал указание: «Диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы».