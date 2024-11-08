Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:33, 8 ноября 2024Россия

Власти Курганской области объяснили слова губернатора о ликвидации диаспор

Курганский кабмин назвал вырванными из контекста слова Шумкова о диаспорах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство Курганской области назвало вырванными из контекста слова губернатора Вадима Шумкова о ликвидации диаспор. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального кабмина.

Там уточнили, что Шумков имел в виду диаспоры, которые занимаются «выкруживанием вопросов в правоохранительных органах по своим землякам». Ликвидацию подобных организаций он назвал правильной, так как «Россия, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защитить».

Также Шумков уточнил, что представляющее диаспору лицо во время «беготни» по правоохранительным органам необходимо рассматривать в статусе пособника преступления. Губернатор призвал приезжих уважать местные традиции, нормы и законы.

«Нам чужды национализм и ксенофобия», — приводит правительство слова главы области.

Ранее издание «Царьград» привело слова курганского губернатора. По их данным, Шумков заявил, что еще полтора года назад он дал указание: «Диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кулеба рассказал, что до начала СВО нашел у Байдена документ о судьбе Украины. О чем в нем говорилось?

      Врач раскрыла опасные последствия пропуска завтрака

      Скандальной порномодели запретили возвращаться домой

      55-летняя Дженнифер Лопес показала откровенное декольте на новых фото

      Аналитик признал невозможность Европы заменить российский газ на американский

      Украинский военный психолог рассказал о групповом дезертирстве в ВСУ

      Захарова обвинила Зеленского в попытке «утилизировать» остатки населения Украины

      Глава Еврокомиссии ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины

      Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков

      В США высказались о суде по делу Трампа после его победы в выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше