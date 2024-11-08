Российский губернатор рассказал о борьбе с мигрантами в регионе. Как ему удалось добиться оттока приезжих?

Курганский губернатор Шумков потребовал ликвидации диаспор за сутки

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в беседе с изданием «Царьград» объяснил массовый отток мигрантов из региона. По его словам, еще полтора года назад он дал указание: «Диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы».

Сейчас, спустя время, в регионе в 25 раз сократилась безработица, однако при этом впервые за несколько десятилетий наблюдается дефицит трудовых ресурсов.

Шумков назвал Курганскую область «регионом транзита иностранных работников»

Теперь, признается Шумков, мигрантов в регионе практически нет. «Наша область сегодня является регионом транзита иностранных работников. Потому что над нами находятся более крупные субъекты, в том числе северные территории, куда они проезжают через нашу область», — пояснил он.

Вадим Шумков Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Несмотря на то, что заявление о ликвидации диаспор некоторые граждане ранее посчитали резким, сам глава региона считает, что оно было правильным. Он аргументировал свою точку зрения тем, что страна, желающая, «чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать». Решение о диаспорах было принято Шумаковым из-за того, что, как он считает, представители национальных группировок часто выгораживают своих земляков, совершивших преступления, а также пытаются оказывать давление на правоохранительные органы.

По наблюдениям журналистов «Царьграда», жизнь в регионе с оттоком мигрантов не встала: дома продолжают строиться, дороги ремонтируют. В глаза бросается только лишь то, что в торговых точках по продаже овощей и фруктов задействованы местные женщины, а шашлыки в кафе готовят местные мужчины.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Путин указал на обязанности мигрантов в России, выполнение которых поможет избежать неприязни местных жителей

На данный момент в России развернулась активная работа в сфере миграционной политики. Так, например, некоторые регионы запретили приезжим работать в ряде сфер. В частности, в Саратовской области мигрантам запретили работать курьерами. А в Кемеровской области — сразу в десятке сфер (в производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, торговле и подборе персонала, предприятиях общественного транспорта и других). В Камчатском крае мигрантам запретили работать в 15 сферах, включая такси.

О некоторых нововведениях по мигрантам в России в последнее время высказывался и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что в нескольких регионах РФ будут апробированы новые подходы к сбору биометрических данных у иностранцев. Медведев также указал, что миграционная политика России должна отвечать интересам граждан страны, а не иностранных государств.

По мнению российского президента Владимира Путина, мигранты не будут вызывать неприятия у жителей страны, если они изучат российские законы и начнут их соблюдать. Он подчеркнул, что «тогда не будет раздражения со стороны наших граждан».