Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:03, 1 ноября 2024Россия

«Настоятельный запрос общества». В России призвали положить конец безобразиям мигрантов

Медведев призвал положить конец безобразиям мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Большая часть российских граждан выражает недовольство безобразным поведением отдельных мигрантов. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по государственной миграционной политике.

Он обратил внимание на усталость россиян от «примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов». Медведев призвал положить этому конец и решать проблемы в сфере миграции на всех уровнях власти, а не только на федеральном.

Это настоятельный запрос общества. По данным ВЦИОМ, за так называемое ужесточение миграционной политики выступают 70 процентов наших граждан

Дмитрий Медведевзампред Совета безопасности России

Политик анонсировал, что в ряде российских регионов будут апробированы некие «новые подходы» к сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев. В частности, эксперимент будет проводиться на московском транспортном узле, на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области, и в некоторых других местах. В дальнейшем полученный опыт может быть распространен и на другие регионы.

Медведев назвал условие для выдворения мигрантов

Зампред Совета безопасности указал, что миграционная политика России должна отвечать интересам граждан страны, а не иностранных государств. Он также подчеркнул, что мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности.

Материалы по теме:
«Это настоящие рассадники ваххабитов» Сотрудники Wildberries — об угрозах, потасовках мигрантов и наркотиках на складах
«Это настоящие рассадники ваххабитов»Сотрудники Wildberries — об угрозах, потасовках мигрантов и наркотиках на складах
11 сентября 2024
«Они могут остаться надолго» Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
«Они могут остаться надолго»Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
23 августа 2024

Медведев назвал условие, по которому находящиеся в России мигранты могут быть выдворены за пределы страны. «Если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — сказал он.

Политик также обратил внимание на падающий общий уровень образования в российских школах из-за детей, не знающих русский язык. «Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции — это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка», — указал он, подчеркнув, что с приемом не знающих русский язык детей мигрантов в российские школы «пора заканчивать».

В России на 40 процентов выросло число нелегальных мигрантов

В России с начала 2024 года число нелегальных мигрантов выросло на 40 процентов. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Нелегалы приезжают в Россию по туристической визе, но остаются в стране по истечении ее срока.

740 000
мигрантов

находятся на территории России без законных оснований

Всего по состоянию на 1 октября в Россию прибыло более 6,5 миллиона иностранных граждан. Свыше 1200 мигрантов лишились российского гражданства в 2024 году. По словам Колокольцева, более семи тысяч иностранцев не прошли в этом году дактилоскопирование, в результате чего был сокращен их срок пребывания в России.

В 2024 году был отмечен рост фактов незаконной миграции, совершенных организованными преступными группами, в пять с половиной раз по сравнению с предыдущим годом.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Настоятельный запрос общества». В России призвали положить конец безобразиям мигрантов

      В России легализовали майнинг криптовалют

      Раскрыта история астероида Рюгу

      Бастрыкин запросил доклад о ситуации с избиением подростков в Самаре

      У некоторых россиян выросли пенсии

      В Южной Корее прокомментировали данные о передаче российских технологий КНДР

      Главную справку для участников СВО начнут выдавать по-новому с 1 ноября

      Военные США нанесли ракетный удар по ополченцам в Сирии

      В Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне

      Кулеба рассказал о просьбе США к Зеленскому перед началом СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше