«Настоятельный запрос общества». В России призвали положить конец безобразиям мигрантов

Медведев призвал положить конец безобразиям мигрантов

Большая часть российских граждан выражает недовольство безобразным поведением отдельных мигрантов. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по государственной миграционной политике.

Он обратил внимание на усталость россиян от «примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов». Медведев призвал положить этому конец и решать проблемы в сфере миграции на всех уровнях власти, а не только на федеральном.

Это настоятельный запрос общества. По данным ВЦИОМ, за так называемое ужесточение миграционной политики выступают 70 процентов наших граждан Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности России

Политик анонсировал, что в ряде российских регионов будут апробированы некие «новые подходы» к сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев. В частности, эксперимент будет проводиться на московском транспортном узле, на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области, и в некоторых других местах. В дальнейшем полученный опыт может быть распространен и на другие регионы.

Медведев назвал условие для выдворения мигрантов

Зампред Совета безопасности указал, что миграционная политика России должна отвечать интересам граждан страны, а не иностранных государств. Он также подчеркнул, что мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности.

Медведев назвал условие, по которому находящиеся в России мигранты могут быть выдворены за пределы страны. «Если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — сказал он.

Политик также обратил внимание на падающий общий уровень образования в российских школах из-за детей, не знающих русский язык. «Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции — это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка», — указал он, подчеркнув, что с приемом не знающих русский язык детей мигрантов в российские школы «пора заканчивать».

В России на 40 процентов выросло число нелегальных мигрантов

В России с начала 2024 года число нелегальных мигрантов выросло на 40 процентов. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Нелегалы приезжают в Россию по туристической визе, но остаются в стране по истечении ее срока.

740 000 мигрантов находятся на территории России без законных оснований

Всего по состоянию на 1 октября в Россию прибыло более 6,5 миллиона иностранных граждан. Свыше 1200 мигрантов лишились российского гражданства в 2024 году. По словам Колокольцева, более семи тысяч иностранцев не прошли в этом году дактилоскопирование, в результате чего был сокращен их срок пребывания в России.

В 2024 году был отмечен рост фактов незаконной миграции, совершенных организованными преступными группами, в пять с половиной раз по сравнению с предыдущим годом.