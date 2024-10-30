В России выросло число нелегальных мигрантов на 40 процентов

Колокольцев: число нелегалов в России с начала 2024 года выросло на 40 %

В России с начала 2024 года выросло число нелегальных мигрантов на 40 процентов. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

По его словам, 740 тысяч человек находятся на территории страны без законных оснований. Нелегалы приезжают в Россию по туристической визе, но остаются в стране после истечения ее срока.

Всего по состоянию на 1 октября в Россию прибыло свыше 6,5 миллиона иностранных граждан.

Свыше 1200 мигрантов лишились российского гражданства в 2024 году. По его словам, более семи тысяч иностранцев не прошли в этом году дактилоскопирование, в результате чего им был сокращен срок пребывания в России.

По итогам операции «Нелегал-2024» полицейские вынесли 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации мигрантов из страны. Всего было выявлено более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства.

В 2024 году отметился рост в пять с половиной раз фактов незаконной миграции, совершенных организованными преступными группами, чем в предыдущем году.