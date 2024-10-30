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15:17, 30 октября 2024Силовые структуры

В МВД раскрыли число лишившихся гражданства России мигрантов

Колокольцев: свыше 1200 мигрантов лишили гражданства РФ в 2024 году
Начало событий в новости Глава МВД России рассказал об умножившихся фактах выявления незаконной миграции

Свыше 1200 мигрантов лишились российского гражданства в 2024 году. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

По его словам, более семи тысяч иностранцев не прошли в этом году дактилоскопирование, в результате чего им был сокращен срок пребывания в России.

По итогам операции «Нелегал-2024» полицейские вынесли 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации мигрантов из страны. Всего было выявлено более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства.

В 2024 году отметился рост в пять с половиной раз фактов незаконной миграции, совершенных организованными преступными группами, чем в предыдущем году.

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      Любовь Ширижик
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