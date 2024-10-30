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14:43, 30 октября 2024Силовые структуры

Глава МВД России рассказал об умножившихся фактах выявления незаконной миграции

Колокольцев: в 2024 году МВД выявило в 5 раз больше фактов незаконной миграции
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сотрудники МВД России выявили в 2024 году в пять с половиной раз больше фактов незаконной миграции, совершенных организованными преступными группами, чем в прошлом году. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

По его данным, с начала текущего года полицейские зарегистрировали 373 факта незаконной миграции в составе ОПГ. Правоохранительные органы активно пресекают деятельность таких преступных групп, отметил министр.

Он также указал на рост в полтора раза числа депортированных из России иностранцев за последние девять лет. Кроме того, наблюдается увеличение на 15 процентов нарушений мигрантами режима пребывания в стране. В связи с этим 34 тысячам прибывших в Россию сократили срок временного нахождения на территории страны, еще 180 тысячам человек ограничили въезд.

Ранее сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд приговорил гражданина Киргизии Ахаджона Абдугафорова к восьми годам лишения свободы за то, что он склонял своего знакомого к вступлению в запрещенную на территории России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».

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      Любовь Ширижик
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