Глава МВД России рассказал об умножившихся фактах выявления незаконной миграции

Колокольцев: в 2024 году МВД выявило в 5 раз больше фактов незаконной миграции

Сотрудники МВД России выявили в 2024 году в пять с половиной раз больше фактов незаконной миграции, совершенных организованными преступными группами, чем в прошлом году. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

По его данным, с начала текущего года полицейские зарегистрировали 373 факта незаконной миграции в составе ОПГ. Правоохранительные органы активно пресекают деятельность таких преступных групп, отметил министр.

Он также указал на рост в полтора раза числа депортированных из России иностранцев за последние девять лет. Кроме того, наблюдается увеличение на 15 процентов нарушений мигрантами режима пребывания в стране. В связи с этим 34 тысячам прибывших в Россию сократили срок временного нахождения на территории страны, еще 180 тысячам человек ограничили въезд.

Ранее сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд приговорил гражданина Киргизии Ахаджона Абдугафорова к восьми годам лишения свободы за то, что он склонял своего знакомого к вступлению в запрещенную на территории России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».