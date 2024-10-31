В России решили изменить подход к сбору биометрии у мигрантов

Медведев: в регионах РФ апробируют новый подход к сбору биометрии у мигрантов

В ряде российских регионов будут апробированы новые подходы к сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев. Об этом в ходе совещания по государственной миграционной политике заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

В частности, эксперимент будет проводиться на московском транспортном узле, на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области, и в некоторых других местах. В дальнейшем полученный опыт может быть распространен и на другие регионы.

Ранее Медведев заявлял, что миграционная политика России должна отвечать интересам граждан страны, а не иностранных государств. Он также подчеркнул, что мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности.

Накануне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в стране с начала 2024 года на 40 процентов выросло число нелегальных мигрантов. По его словам, 740 тысяч человек находятся на территории страны без законных оснований. Нелегалы приезжают в Россию по туристической визе, но остаются в стране по истечении ее срока. Всего по состоянию на 1 октября в Россию прибыло более 6,5 миллиона иностранных граждан.