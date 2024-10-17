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10:19, 17 октября 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать в 15 сферах

В Камчатском крае мигрантам запретили работать в 15 сферах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Камчатском крае мигрантам запретили работать в 15 сферах. Соответствующее решение принял глава российского региона Владимир Солодов, передает «Интерфакс».

Ранее в крае запретили работать мигрантам в такси. Теперь ограничения распространятся на сбор и заготовку пищевых и лесных ресурсов, производство детского питания, диетических продуктов и безалкогольных напитков. Кроме того, мигранты не смогут работать в сферах по обеспечению электрической энергией, газом, паром и организациях, которые предоставляют услуги в сфере туризма.

Запрет на работу иностранных специалистов в части сфер российского региона начнет действовать с 2025 года и не затронет граждан некоторых стран.

Ранее в Камчатском крае решили разрешить работать в такси только гражданам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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      Елена Торубарова
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