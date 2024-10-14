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13:10, 14 октября 2024Россия

В российском регионе решили разрешить работать в такси гражданам только определенных стран

В Камчатском крае решили разрешить работать в такси только гражданам ЕАЭС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Камчатском крае с 2025 года, помимо россиян, разрешат работать в такси гражданам только определенных стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Российский регион стал одним из первых на Дальнем Востоке, который принял подобное решение, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что трудовые мигранты должны приезжать на Камчатку по конкретному запросу работодателя, причем только из числа стран, входящих в ЕАЭС — Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

«По моему мнению, на первый план должна выходить обязанность работодателя: пригласил работника — значит, отвечай за то, чтобы он соблюдал правила. Работодатель, который получает разрешение на приглашение мигранта, должен обоснованно нести ответственность, в том числе — за выдворение его из страны», — обозначил глава края Владимир Солодов.

Губернатор назвал ситуацию с трудовыми мигрантами в регионе «очень острой». В частности, он счел справедливым предложение ввести на федеральном уровне ограничения на переезд всей семьей.

«Если человек приехал работать, это не значит, что нужно везти всю семью и закреплять ее в регионе на постоянной основе. Мы рады, когда востребованные специалисты занимают свободные ниши. Но это не является основанием для переезда семей мигрантов и роста неконтролируемой миграции», — обозначил Солодов.

Ранее в Минтруде предложили изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе и, в частности, отказаться от их свободного въезда в страну.

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      Елена Торубарова
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