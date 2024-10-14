В России предложили отказаться от свободного въезда в страну работающих мигрантов

В Минтруде предложили изменить систему привлечения мигрантов к работе

В Минтруде предложили изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе и, в частности, отказаться от их свободного въезда в страну. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По словам министра, патент на работу изжил себя и нуждается в реформе. «Свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства — это неправильно», — считает Котяков.

Министр обозначил, что работодатели несут затраты на обучение и медобследование мигрантов без гарантии того, что работник после этого не уйдет. В частности, он привел пример, когда сфера услуг оттягивает мигрантов со стройки и предприятий обрабатывающей промышленности.

В качестве решения проблемы Котяков предложил обязать работающего мигранта вернуть затраченные на него суммы в случае ухода. При этом часть таких расходов он изначально будет брать на себя — подготовку документов, медицинское обследование и обучение глава ведомства предложил проводить в стране мигранта. Акценты планируется делать на квалифицированных специалистов, заключил Котяков.

Ранее в Госдуме высказались об идее ограничить работу мигрантов в России рядом сфер. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что на федеральном уровне вводить такие ограничения не стоит, «поскольку регионы самостоятельно устанавливают потребность в иностранной рабочей силе и знают, где у них слабые места».