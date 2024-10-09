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12:25, 9 октября 2024Россия

В Госдуме высказались об идее ограничить работу мигрантов в России рядом сфер

Бессараб не поддержала идею ограничить работу мигрантов рядом сфер по всей РФ

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее ограничить на федеральном уровне работу мигрантов в России рядом сфер. В разговоре с «Лентой.ру» депутат не поддержала подобную инициативу, подчеркнув, что такие меры должны реализовываться на региональном уровне в зависимости от потребностей конкретного субъекта РФ.

Ранее стало известно, что в Приморском крае мигрантам запретят работать по патентам в 41 сфере экономической деятельности. Расширить список сфер, где иностранцам нельзя будет работать, планируют в 2025 году. Тогда мигранты не смогут быть наняты на работу в качестве таксистов водителей трамваев и автобусов — исключением станет только работа на экскурсионных автобусах. Иностранные граждане не смогут работать специалистами по логистике и курьерами, а также в сферах обеспечения общественного порядка и безопасности, образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

«Я думаю, на федеральном уровне вводить такое точно не стоит, поскольку регионы самостоятельно устанавливают потребность в иностранной рабочей силе и знают, где у них слабые места. Если где-то мы можем совсем обойтись без иностранной рабочей силы, то в определенных отраслях действительно могут потребоваться такие специалисты: например, в сельскохозяйственной сфере Краснодарского края. Нужно устанавливать такие гарантии, которые нацелены именно на обеспечение безопасности трудовых прав местных жителей. Когда работодатель демпингует по заработной плате для привлечения иностранных работников, это очень плохо для местной экономики и местного рынка труда», — отметила Бессараб.

Нужно вводить дополнительные гарантии, но оставить подобные решения регионам. (...) Трудно отрегулировать на федеральном уровне потребности регионов

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В конце июля власти Самарской области расширили список профессий, в которых запретили мигрантам работать на основании патента. Иностранцы не могут работать по патенту на производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения, детского питания и пищевых продуктов, а также продавать алкогольные напитки и табачные изделия.

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      Варвара Кошечкина
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