Мигранты жестоко расправились с российским подростком. Семерым из них вынесен приговор

Мигрантов, убивших подростка у ТРК в Челябинске, отправили в колонию

В Челябинской области осудили восьмерых человек, причастных к смерти 17-летнего подростка. Их признали виновными по статьям 213 («Хулиганство») и 105 («Убийство») УК РФ. Среди осужденных семеро мигрантов и один местный житель. Еще двоим обвиняемым по этому делу удалось скрыться за границей, они объявлены в международный розыск.

Трагедия произошла в Челябинске в апреле 2023 года

По версии следствия, вечером 9 апреля прошлого года компания молодых людей, среди которых были мигранты, напала на местных жителей на автомобильной парковке возле одного из торговых центров Челябинска: россиян закидывали камнями и били палками.

Среди пострадавших был 17-летний подросток. Его ударили ножом в сердце, отчего он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Виновные получили от 4,5 до 18 лет колонии

Суд приговорил четырех граждан Таджикистана к срокам от 9,5 до 18 лет колонии строгого и общего режимов, еще троих фигурантов — от 4,5 до 5,5 года колонии общего режима.

Кроме того, с четверых осужденных была взыскана компенсация морального вреда в пользу семьи убитого подростка в размере пяти миллионов рублей (1,25 миллиона рублей с каждого).

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Еще двоим обвиняемым по этому делу удалось скрыться за пределами России. Их объявили в международный розыск.

Расправившегося с российским подростком мигранта отпускали из-под стражи

Мигранта, жестоко убившего российского подростка в Челябинске, освобождали от ареста. Это вызвало недовольство местного населения. В результате в ноябре 2023 года суд вновь заключил под стражу гражданина Таджикистана, который в апреле расправился с 17-летним юношей.

Как оказалось, в 2020 году он избил другого несовершеннолетнего, после чего угрожал членам его семьи. После освобождения мужчины семья стала бояться за жизнь, поэтому его вновь взяли под стражу.

В Челябинске родители жаловались на избивающих сверстников детей мигрантов

В феврале 2024 года в Челябинске вновь пожаловались на мигрантов, которые избивали несовершеннолетних. Так, родители учеников школы №30 заявили, что их детей избивают дети мигрантов. При этом они отметили, что родители этих детей тоже ведут себя агрессивно и угрожают в случае, если с их детьми что-либо случится.

Произошедшее привлекло внимание прокуратуры и местных властей. Последние отказались считать конфликт межэтническим.