Shot: мигрант-уклонист устроил истерику в томской полиции и выбросил паспорт

В Томске мигрант устроил истерику в отделе полиции и выбросил российский паспорт. На соответствующем видеоролике мужчина кричит на сотрудников правоохранительных органов и говорит, что больше не хочет жить в России.

«Да заберите эту гражданству! Все!» — выкрикивает иностранец.

Сообщается, что мужчине 30 лет, и 28 августа он принял присягу гражданина Российской Федерации. В связи с этим он был обязан в течение двух недель встать на первичный воинский учет, однако на протяжении месяца не приходил за паспортом и ни разу не появился в военкомате.

Оказавшись в отделе полиции, он объяснил свое бездействие якобы большими очередями в комиссариате. Сотрудники полиции, в свою очередь, предупредили мужчину, что за это он лишается гражданства РФ и возвращается на родину в Узбекистан. После этого мигрант начал ругаться с инспектором и плакать.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Ему предложили заключить контракт с Минобороны, чтобы решить проблему, однако мужчина отказался и убежал из отдела. Позже он вернулся и все-таки забрал разбросанные документы, среди которых был российский паспорт.

В столице к административной ответственности привлекли сотни мигрантов

В Москве прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2024», в ходе которого сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконной миграции в городе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, к ответственности привлекли 350 иностранцев, нарушивших правила въезда в Россию или режим пребывания на ее территории.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Кроме того, в результате рейда было пресечено 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства.

Дмитрий Медведев призвал положить конец безобразиям отдельных мигрантов

Зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев на совещании по государственной миграционной политике заявил, что безобразному поведению отдельных мигрантов в стране необходимо положить конец. По его словам, большая часть российских граждан устала от этого.

«Это настоятельный (…) запрос общества. По данным ВЦИОМ, за так называемое ужесточение миграционной политики выступают 70 процентов наших граждан», — сказал он.

Также Медведев подчеркнул, что решать проблемы в сфере миграции нужно на всех уровнях власти, а не только на федеральном. «Эта политика действительно должна отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств — каких-то иностранных государств или групп государств, сколь бы важны они для нас ни были», — отметил политик.