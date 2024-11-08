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09:17, 8 ноября 2024Россия

Власти Саратова рассказали о повреждениях в результате атаки БПЛА

Врио главы Саратова Сурков: из-за атаки БПЛА выбито 13 стекол в жилом доме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В результате атаки БПЛА на Саратов выбито 13 стекол в жилом доме в Санаторном проезде. Об этом сообщил врио главы российского города Павел Сурков в Telegram-канале.

«По поручению губернатора на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации», — рассказал Сурков.

Глава города пообещал до конца дня заменить поврежденные окна силами властей и управляющей компании. Других данных о последствиях атаки он не привел.

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Саратовскую область в ночь на пятницу, 8 ноября. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что обломки БПЛА упали в промзоне Заводского района. Никто не пострадал.

По данным Минобороны, над Саратовской областью за ночь сбили шесть беспилотников. Всего тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 17 дронов над четырьмя регионами России.

ЖЗЛ
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