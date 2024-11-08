Власти Саратова рассказали о повреждениях в результате атаки БПЛА

Врио главы Саратова Сурков: из-за атаки БПЛА выбито 13 стекол в жилом доме

В результате атаки БПЛА на Саратов выбито 13 стекол в жилом доме в Санаторном проезде. Об этом сообщил врио главы российского города Павел Сурков в Telegram-канале.

«По поручению губернатора на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации», — рассказал Сурков.

Глава города пообещал до конца дня заменить поврежденные окна силами властей и управляющей компании. Других данных о последствиях атаки он не привел.

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Саратовскую область в ночь на пятницу, 8 ноября. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что обломки БПЛА упали в промзоне Заводского района. Никто не пострадал.

По данным Минобороны, над Саратовской областью за ночь сбили шесть беспилотников. Всего тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 17 дронов над четырьмя регионами России.