Во время мастер-класса в Москве на шестилетнюю девочку упал стол

Во время мастер-класса в московском ТЦ на шестилетнюю девочку упал стол

Во время мастер-класса в торговом центре (ТЦ) «Авиапарк» в Москве на шестилетнюю девочку упал стол. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел во время празднования детского дня рождения. В один момент аниматор повел детей на квест, который завершился в зале для мастер-классов. Там ведущий начал делать мороженое. Некоторые из детей облокотились на стол, который затем рухнул. Все, кроме одной девочки, успели отпрыгнуть.

Пострадавшую госпитализировали с переломом ноги и вывихом большого пальца.

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