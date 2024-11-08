Врач раскрыла способ правильно сушить овощи

Нутрициолог Стародубцева: сушеные лук и морковь сохраняют полезные свойства

Сушка — один из наиболее бережных способов обработки пищевых продуктов, рассказала нутрициолог Лилия Стародубцева. Способ правильно сушить овощи она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Стародубцева отметила, что чем выше температура во время сушки, тем меньше полезных веществ останется в продукте. В первую очередь под воздействием высоких температур разрушается витамин С, объяснила она. В то же время витамины группы А почти не разрушаются от термообработки.

По ее словам, из приготовленной моркови усваивается больше бета-каротина, чем из сырой. «При этом реакция сахара на продукт (гликемический индекс) значительно меньше при употреблении сырой моркови», — отметила Стародубцева.

Врач также рассказала, что при сушке почти полностью сохраняет полезные свойства лук, а содержащий витамин C болгарский перец не теряет своих свойств. Сушеные овощи и фрукты, заключила она, способны обеспечить организм дневной нормой витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

Ранее профилактолог Валентина Карпова призвала некоторых россиян воздержаться от употребления сливочного масла. По ее словам, этот продукт противопоказан при остром панкреатите и непереносимости лактозы, причем не только в привычном виде, но и в качестве одного из компонентов выпечки.