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16:25, 8 ноября 2024Забота о себе

Врач раскрыла способ правильно сушить овощи

Нутрициолог Стародубцева: сушеные лук и морковь сохраняют полезные свойства
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сушка — один из наиболее бережных способов обработки пищевых продуктов, рассказала нутрициолог Лилия Стародубцева. Способ правильно сушить овощи она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Стародубцева отметила, что чем выше температура во время сушки, тем меньше полезных веществ останется в продукте. В первую очередь под воздействием высоких температур разрушается витамин С, объяснила она. В то же время витамины группы А почти не разрушаются от термообработки.

По ее словам, из приготовленной моркови усваивается больше бета-каротина, чем из сырой. «При этом реакция сахара на продукт (гликемический индекс) значительно меньше при употреблении сырой моркови», — отметила Стародубцева.

Врач также рассказала, что при сушке почти полностью сохраняет полезные свойства лук, а содержащий витамин C болгарский перец не теряет своих свойств. Сушеные овощи и фрукты, заключила она, способны обеспечить организм дневной нормой витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

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