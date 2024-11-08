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10:38, 8 ноября 2024Россия

Выложивший фото с перевернутым флагом России вице-губернатор объяснился

Липецкий вице-губернатор Карлин: помощники исправили кадр с перевернутым флагом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Илья Карлин

Илья Карлин. Фото: Официальный сайт Правительства Липецкой области

Вице-губернатор Липецкой области Илья Карлин выложил в своем аккаунте фото, на котором пользователи заметили перевернутый флаг России. Впоследствии из соцсети чиновника пропало видео, где был виден флаг, а фотография оказалась изменена. На это обратил внимание «Подъем».

Фото и видео с перевернутым флагом были сделаны, когда Карлин встречался с кандидатом на должность главы Лев-Толстовского района Константином Шабановым. На кадрах был виден большой флаг, который установлен в кабинете чиновника. На столе, в свою очередь, располагался настольный вариант триколора в перевернутом формате.

После того как на ситуацию обратили внимание подписчики вице-губернатора и СМИ, в аккаунте чиновника фотографию заменили и опубликовали отфотошопленный вариант, где флага на столе не было. А видеозапись, на котором запечатлен перевернутый флаг, просто удалили.

«Сейчас маленький флаг на месте. Почему был перевернут, не знаю. А что касается редактирования фото — помощники решили исправить, не согласовав. А я не вижу никакого смысла», — объяснил ситуацию Карлин в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских снял шапку с флагом Норвегии и выразил сожаление за ношение головного убора. Это произошло после публикации видеозаписи, на которой мужчины, представившиеся бойцами СВО, потребовали снять шапку. Один из участников видео с закрытой маской лицом напомнил, что Норвегия выделила один миллиард крон (более 90 миллионов долларов) на оружие Украине.

ЖЗЛ
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