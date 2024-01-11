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08:43, 11 января 2024Россия

Участники СВО вынудили чиновника снять шапку с флагом недружественной страны

Раскритикованный бойцами СВО пермский чиновник снял шапку с флагом Норвегии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских снял шапку с флагом Норвегии и выразил сожаление за ношение головного убора. Об этом рассказали в мэрии города РИА Новости.

Этому предшествовала публикация Telegram-каналом «ЧП Пермь» и рядом других источников видеообращения мужчин, представившихся участниками специальной военной операции (СВО). На видео мужчина с закрытым маской лицом напоминает, что Норвегия выделила один миллиард крон (более 90 миллионов долларов) на оружие Украине.

2 августа 2023 года правительство России включило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств.

В администрации рассказали, что Молоковских купил шапку «достаточно давно» и не обратил внимания на нашитый на ней флаг. После критики со стороны участников спецоперации он исключил шапку из своего гардероба, сообщили в мэрии. Там добавили, что чиновник активно поддерживает семьи военнослужащих и волонтеров.

Ранее чиновника из Мурманской области обвинили в драке с участником СВО. После этого мужчина записал видеообращение, в котором заявил, что заступился за молодых людей, с которыми спорили назвавшиеся участниками спецоперации мужчины. «В конце, в общем-то, мы разобрались, поговорили друг с другом, извинились», — заключил чиновник.

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      Алан Босиков
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