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10:49, 21 декабря 2023Россия

Обвиненный в драке с «участником СВО» российский чиновник объяснился

Глава ЗАТО Видяево Богза объяснил конфликт с якобы участниками СВО

Кадр: профиль Сергея Богзы во «ВКонтакте»

Глава расположенного в Мурманской области закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево Сергей Богза высказался о конфликте с мужчинами, назвавшими себя участниками специальной военной операции (СВО). Видеообращение он опубликовал во «ВКонтакте».

Ранее чиновника обвинили в ударе участника СВО по лицу.

По словам Богзы, попавший на видео эпизод произошел около месяца назад. Проходя мимо, он увидел конфликт двух мужчин с молодежью и «перехватил инициативу на себя», пояснил глава ЗАТО. После этого между мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе которой «в моменте» могли быть сказаны слова, способные нанести обиду, пояснил Богза.

«В конце, в общем-то, мы разобрались, поговорили друг с другом, извинились», — сказал чиновник и добавил, что готов принести извинения, если «задел чьи-то чувства».

Ранее на Урале чиновник сломал коллеге нос из-за неотправленного письма. Нанесший ему травму сотрудник администрации признал вину. Пострадавший мужчина обратился в полицию.

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      Алан Босиков
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