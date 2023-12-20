Главу российского поселка обвинили в ударе участника СВО по лицу

Главу поселка в Мурманской области Богзу обвинили в ударе участника СВО по лицу

Главу закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево в Мурманской области Сергея Богзу обвинили в ударе по лицу участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ряд местных изданий, среди которых Telegram-канал «Мурманск».

Канал утверждает, что у чиновника и двух жителей военного поселка, заявивших о своем участии в СВО, произошел конфликт. Предположительно, один или двое его участников могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Там также опубликованы кадры конфликта, на которых человек, похожий на главу поселка, выясняет отношения с собеседником и агрессивно спрашивает, является ли тот мужчиной. При этом в ходе разговора предполагаемый участник СВО обращает внимание свидетелей на разбитую губу и порванный пакет с продуктами, а затем заявляет, что глава поселка вновь ударил его.

«***** (удивительно), ты меня еще раз ***** (ударь)», — обратился пострадавший к предполагаемому чиновнику. «***** (ударю)», — ответил тот.

Человек, которого на видео назвали главой ЗАТО, в ходе разговора не стал отрицать, что занимает этот пост, но заявил, что руководит поселком лишь днем. «Вечером я уже не глава», — сказал он.

В свою очередь, портал «СеверПост» подтверждает, что в конфликте «человека, похожего на Богзу» с участником СВО было несколько эпизодов насилия. Комментировать ситуацию изданию Богза отказался, после чего перестал брать трубку.

По данным Telegram-канала «Мурманск Фейк Ньюс» (канал позиционирует себя как разоблачающий фейки, но о данном случае пишет как о факте), конфликт произошел на бытовой почве, а после потасовки глава поселка написал заявление на участника СВО. Также канал приводит слова женщины, представившейся супругой пострадавшего, которая сообщила, что конфликт уже исчерпан, и ее муж вернулся в зону спецоперации.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге двое мужчин из автомобиля Lexus за сделанное замечание о парковке избили 40-летнего инвалида, участвовавшего в СВО.