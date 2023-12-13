Норвегия заявила о выделении крупной суммы на производство боеприпасов для ВСУ

Правительство Норвегии выделит 90 миллионов долларов на боеприпасы для Украины

Правительство Норвегии выделит крупную сумму денег на производство боеприпасов и ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом после встречи президента Украины Владимира Зеленского с норвежским премьер-министром Йонасом Гар Стере заявили на официальном сайте правительственной канцелярии.

Сообщается, что Норвегия увеличит мощности по производству боеприпасов и ракет на один миллиард норвежских крон (90,1 миллиона долларов). «Мы находимся в тесном диалоге с Украиной о том, в чем страна нуждается больше всего, и вместе с нашими союзниками мы сделаем все возможное, чтобы предоставить необходимую помощь», — отметил Стере.

Как говорится в пресс-релизе, королевство стремится увеличивать государственное финансирование ASAP («Акт в поддержку производства боеприпасов») — разработанной в Европейском союзе (ЕС) программы, целью которой является укрепление и увеличение производственных возможностей боеприпасов и ракет для Украины.

Ранее стало известно, что Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море. Уточняется, что она будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей.