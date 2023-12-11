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07:00, 11 декабря 2023Мир

Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Норвегия и Великобритания возглавят новую коалицию по поддержке Украины на море

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море. Она будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей, говорится в сообщении на сайте британского Минобороны.

«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Киев закупит у Британии два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Уточнялось, что Украина закупит корабли с помощью экспортно-кредитного агентства Британии.

В ноябре сообщалось, что Европейское полицейское агентство (Европол) создало специальную комиссию по расследованиям преступлений, совершенных на Украине в период с февраля 2022 года.

Как указывалось, целью комиссии, в которую войдут правоохранители из Бельгии, Германии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Литвы, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, США и Франции, является оказание помощи Международному уголовному суду (МУС) в установлении личностей подозреваемых в «военных преступлениях, преступлениях против человечности или преступлениях геноцида».

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      Марина Совина
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