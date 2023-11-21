Европол создал комиссию для расследования военных преступлений на Украине

Европол создал комиссию по преступлениям на Украине, совершенным с 2022 года

Европейское полицейское агентство (Европол) создало специальную комиссию по расследованиям преступлений, совершенных на Украине в период с февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как указали в организации, целью комиссии, в которую войдут правоохранители из Бельгии, Германии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Литвы, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, США и Франции, является оказание помощи Международному уголовному суду (МУС) в установлении личностей подозреваемых в «военных преступлениях, преступлениях против человечности или преступлениях геноцида».

Отмечается, что «существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений» должен существующий в интернете массив данных.

В сентябре Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге начал слушания по иску Украины к России в связи с якобы нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.

