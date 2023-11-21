Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 21 ноября 2023Мир

Европол создал комиссию для расследования военных преступлений на Украине

Европол создал комиссию по преступлениям на Украине, совершенным с 2022 года

Фото: Eva Plevier / Reuters

Европейское полицейское агентство (Европол) создало специальную комиссию по расследованиям преступлений, совершенных на Украине в период с февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как указали в организации, целью комиссии, в которую войдут правоохранители из Бельгии, Германии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Литвы, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, США и Франции, является оказание помощи Международному уголовному суду (МУС) в установлении личностей подозреваемых в «военных преступлениях, преступлениях против человечности или преступлениях геноцида».

Отмечается, что «существенно помочь следователям в проверке и регистрации случаев военных преступлений» должен существующий в интернете массив данных.

В сентябре Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге начал слушания по иску Украины к России в связи с якобы нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Страны Запада призывают Зеленского начать переговоры с Россией. Что на это отвечают на Украине?

      Российский полицейский пострадал из-за поджога отдела МВД

      Суд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

      Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости