Вынесен приговор по делу о массовом убийстве в ДНР. Военные расправились с целой семьей, среди жертв — дети

Суд приговорил двух военных к пожизненным срокам за убийство семьи в ДНР

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил двух военнослужащих к пожизненным срокам за массовое убийство жителей в Волновахе в Донецкой народной республике.

28 октября 2023 года контрактники Станислав Рау и Антон Сопов расстреляли семью Капканец из девяти человек, среди которых были двое детей. Через два дня правоохранители задержали подозреваемых.

Мужчины, как пишет «Коммерсантъ», признаны виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве общеопасным способом двух и более лиц, включая малолетних (ч. 1 ст. 139, п. п. «а», «в», «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ). Им назначены пожизненные сроки.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Станиславу Рау 28 лет, родом из села Волчиха Алтайского края. Антон Сопов родился в поселке Ярославский в Приморском крае. Отмечается, что в 2023 году он был осужден за дедовщину. Оба подсудимых не женаты и не имеют детей на иждивении.

Причиной убийства стало замечание

По версии следствия, в ночь на 28 октября военные проникли в частный дом семьи Капканец, в котором застрелили девять человек, находившихся в коттедже. Мужчины были вооружены специальными автоматами, предназначенными для бесшумной стрельбы.

Жертвами преступления стали 53-летний глава семьи Эдуард Капканец с супругой Татьяной, двое их взрослых сыновей со своими женами, девятилетняя внучка, четырехлетний внук и дальний родственник хозяев.

По словам соседей семьи, они видели, как ночью мужчины в военной форме отъезжали от дома на кроссовом мотоцикле. Его зафиксировали две установленные в Волновахе камеры видеонаблюдения, что позволило вычислить его владельца — одного из подозреваемых — и задержать. Позже был задержан и его сообщник-сослуживец.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Согласно одной из версий, трагедия случилась из-за алкоголя. Жители предполагают, что причиной конфликта стало замечание, которое сделал глава семьи Эдуард Капканец в адрес военных за несколько часов до убийства.

Мужчины не признали вину

По ходатайству прокурора дело проводили в закрытом режиме, так как в уголовном деле содержались, в частности, сведения, составляющие служебную тайну в области обороны. Кроме того, в нем есть данные, раскрывающие места дислокации российских войск, принимающих участие в СВО.

Подсудимые не признали вину. Они обжалуют приговор в апелляционном порядке, сообщил источник «Ъ».