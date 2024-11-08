Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 8 ноября 2024Экономика

Россиянам раскрыли способ принудительно выписать жильца из квартиры

Юрист Харди: жильца можно выписать, доказав фиктивную регистрацию в квартире
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Порой собственники сталкиваются с необходимостью выписать жильцов из квартиры в принудительном порядке. Как это сделать, порталу «Финансы Mail» объяснил адвокат Тимур Харди.

Насильно снять жильца с регистрационного учета можно, обратившись в полицию. Для этого в МВД должны установить, что регистрация была фиктивной. К примеру, если на жилплощади был прописан знакомый или друг хозяина, а на деле он там не проживал. От владельца потребуется написать заявление. Ответственность за фиктивную регистрацию предусмотрена статьей 322.2 Уголовного кодекса, напоминает Харди.

Более популярный способ — выписка через суд. О снятии с регистрационного учета жильца необходимо предварительно уведомить. Тем самым собственник дает ему право выселиться добровольное, как правило, в месячный срок. В случае отказа разумно подавать иск в суд, считает юрист.

Ранее россиянам раскрыли, как выписать уехавшего из страны арендатора. Если новое местожительство квартиранта наймодателю неизвестно, в исковом заявлении можно указать последний из известных собственнику адресов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

      Число жертв наводнений в Испании выросло

      Вяльбе ответила Баху на слова об отстранении россиян

      Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

      Выступление Путина на Валдайском форуме осветили десятки западных СМИ

      Из легендарного парижского ресторана снова украли редкие вина на миллионы рублей

      Депутат Рады заявил о планах подать на Зеленского заявление о госизмене

      Троих подростков осудят за терроризм по заданию СБУ в Запорожской области

      Россиянам рассказали об опасности антипохмельных капельниц

      Стажер российского турагентства похитила у туристов почти два миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше