Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:23, 10 сентября 2024Экономика

Россиянам разъяснили порядок выписки уехавшего из страны квартиранта

Юрист Аржанникова: покинувшего Россию арендатора можно выписать без уведомления

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Выписать арендатора, покинувшего Россию, можно так же, как если бы он находился в стране. Порядок снятия с регистрационного учета «Аргументам и фактам» разъяснила адвокат Анна Аржанникова.

Если съемщик отказывается терять прописку, собственник вправе обратиться в районный суд по адресу квартиры. В исковом заявлении потребуется назвать причину выписки и приложить уведомление на имя арендатора. Однако хозяин жилплощади не всегда это может сделать, если наниматель не проинформировал его о своем новом местожительстве. В этом случае, успокаивает юрист, можно указать последний из известных истцу адресов. Далее в дело вступает розыск. Не узнав новое место жительства съемщика, суд назначит ответчиком адвоката.

В качестве доказательства того, что арендатор больше не проживает в съемной квартире, можно предоставить показания соседей или родственников. Также подтвердить его отъезд можно, предъявив сведения о другой недвижимости на территории России, которой владеет наниматель.

Ранее эксперты прояснили, законно ли навещать съемную квартиру без предупреждения жильцов. Как подчеркивают специалисты, такие неожиданные визиты могут нарушать право съемщиков на неприкосновенность частной жизни и жилища, которое фактически дает им договор аренды.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина начала переговоры с террористами в Сирии. Как боевики могут помочь Киеву в борьбе с Россией?

      США отказались «выкручивать руки» Украине

      В России осудили гражданку Таджикистана за финансирование террористов

      Россиянам разъяснили порядок выписки уехавшего из страны квартиранта

      Дочь Барака Обамы заметили на фестивале в наряде за 297 тысяч рублей

      Россиянам назвали неожиданный продукт для профилактики рака кишечника

      Россияне на мотоцикле врезались в машину, пролетели несколько метров и попали на видео

      Мировые цены на нефть пробили новый минимум

      На Землю обрушится мощная магнитная буря. К чему стоит готовиться россиянам и как ее пережить?

      Бойфренд участницы Олимпиады в Париже сжег подругу заживо. Его тоже не спасли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше