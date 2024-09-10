Россиянам разъяснили порядок выписки уехавшего из страны квартиранта

Юрист Аржанникова: покинувшего Россию арендатора можно выписать без уведомления

Выписать арендатора, покинувшего Россию, можно так же, как если бы он находился в стране. Порядок снятия с регистрационного учета «Аргументам и фактам» разъяснила адвокат Анна Аржанникова.

Если съемщик отказывается терять прописку, собственник вправе обратиться в районный суд по адресу квартиры. В исковом заявлении потребуется назвать причину выписки и приложить уведомление на имя арендатора. Однако хозяин жилплощади не всегда это может сделать, если наниматель не проинформировал его о своем новом местожительстве. В этом случае, успокаивает юрист, можно указать последний из известных истцу адресов. Далее в дело вступает розыск. Не узнав новое место жительства съемщика, суд назначит ответчиком адвоката.

В качестве доказательства того, что арендатор больше не проживает в съемной квартире, можно предоставить показания соседей или родственников. Также подтвердить его отъезд можно, предъявив сведения о другой недвижимости на территории России, которой владеет наниматель.

Ранее эксперты прояснили, законно ли навещать съемную квартиру без предупреждения жильцов. Как подчеркивают специалисты, такие неожиданные визиты могут нарушать право съемщиков на неприкосновенность частной жизни и жилища, которое фактически дает им договор аренды.