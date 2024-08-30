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14:03, 30 августа 2024Экономика

Законность визитов арендодателя без предупреждения оценили

Юрист Петухова: на арендодателя можно подать в суд за визит без предупреждения

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Арендодателя можно засудить за нежданный визит. Что делать, если хозяин квартиры навещает жильцов без приглашения, изданию «Эксперт Петербург» рассказала юрист Александра Петухова.

«Собственник имеет право посещать свою квартиру без предварительного уведомления жильцов (членов семьи), однако в случае если в квартире проживают арендаторы или другие лица, которые не являются собственниками, то необходимо соблюдать определенные правила», — пояснила эксперт. Так, после заключения договора в пределах указанного срока аренды права владения и пользования квартирой переходят нанимателю. За собственником же остается право распоряжаться жильем — продавать его, дарить или передавать в наследство.

Получая в пользование съемную квартиру, арендатор имеет право на неприкосновенность частной жизни и жилища. Поэтому наведываться туда без уведомления или в отсутствие проживающих хозяин жилплощади не может. В свою очередь, обязанности нанимателя перед квартировладельцем должны быть четко прописаны в договоре: использовать жилье по назначению, содержать его и порядке, не портить имущество и сообщать о возможных поломках собственнику. Проживание посторонних лиц также необходимо прописать в документе.

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Арендодатель может проверять квартиру не чаще раза в месяц при условии уведомления жильцов не позднее чем за три дня до прихода. «Однако, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая может представлять угрозу безопасности жителей дома или привести к повреждению имущества, собственник квартиры имеет право войти без предварительного разрешения для устранения проблемы», — уточняет Петухова. Такое проникновение в собственную квартиру может быть сочтено незаконным, за что хозяина жилплощади можно привлечь к уголовной ответственности по статье 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

За нанесенный имуществу ущерб проживающий несет полную материальную ответственность, причем неустойки и штрафы не освобождают стороны сделки от исполнения обязательств или устранения нарушений. Оштрафовать можно и за засор канализации, разбитые окна и просверленные дырки в стенах — правда, это также должно быть указано в договоре. «Несоблюдение условий договора может стать причиной его досрочного расторжения. Если арендатор нарушает условия договора, арендодатель имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив арендатора за пять календарных дней», — напоминает специалист.

Ранее россиянам раскрыли способ сдать квартиру подороже. Повысить арендную ставку можно за счет близкого расположения к метро, а также удобных пересадок на другие виды транспорта. Также выгодно сдаются малогабаритные варианты, отмечают риелторы.

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