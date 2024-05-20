Россиянам раскрыли способ сдать квартиру подороже

Риелтор Апрелев: на арендную плату влияет транспортная доступность в районе

Близость к транспортным узлам позволит справедливо повысить ценник на аренду квартиры. Как сдать жилье подороже, россиянам рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Повысить арендную ставку можно за счет близкого расположения к метро, а также удобных пересадок на другие виды транспорта. Также эксперт отмечает, что однокомнатные квартиры сдавать выгоднее — они пользуются большей популярностью среди арендаторов. «Отличие в Москве между однокомнатной и двухкомнатной квартирой в одном здании и с одинаковыми параметрами может составлять всего 10 тысяч рублей. При этом разница в метраже между этими квартирами может составлять 30-40 процентов», — пояснил специалист.

Поднять ставку на 10-15 процентов можно благодаря современному ремонту. Имея в квартире стиральную машину, телевизор, плиту и холодильник, на аренде можно больше заработать. Кроме того, на стоимость аренды влияет меблировка. «Если вы все это купили заранее и максимально угадали потребительские тренды, то вы получаете максимальную ставку найма за жилье», — отметил Апрелев.

Ранее россиянам рассказали, какие квартиры невыгодны для продажи. По мнению Апрелева, убыточными для девелоперов являются объекты площадью меньше 28 квадратных метров. Большую прибыль им приносят апартаменты.