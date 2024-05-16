Названы невыгодные для продажи квартиры

Риелтор Апрелев: малометражные квартиры невыгодно строить для продажи

Малометражные квартиры девелоперам невыгодно строить для продажи. Об этом рассказал президент Гильдии риелторов Константин Апрелев, пишет NEWS.ru.

«Нужно не забывать, что те маленькие квартиры, которые уже построены, их никуда не деть, они останутся на рынке. Сейчас самим застройщикам невыгодно строить маленькие квартиры, так как можно построить апартаменты», — прокомментировал эксперт новость о запрете на строительство микроквартир в Москве.

При этом жилые объекты площадью меньше 28 квадратных метров Апрелев назвал достаточно редко встречающимися на рынке — большинство квартир проектируются с соблюдением социальных и санитарных норм, отметил риелтор.

«Это касается только квартир, на апартаменты таким образом повлиять невозможно, по сути, апартаменты — это нежилые помещения. На мой взгляд, эта мера не повлияет на рынок», — заключил специалист.

Ранее в Москве решили отказаться от строительства студий и однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров. Для «двушек» норматив установили от 44 квадратных метров.