Выступление Путина на Валдайском форуме осветили десятки западных СМИ

Десятки западных СМИ отреагировали на выступление Путина на Валдайском форуме

Западные СМИ осветили выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. Материалы на эту тему выпустили десятки изданий, включая британскую газету The Guardian.

Издание обратило внимание на то, что Путин, будучи на форуме, поздравил кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на выборах. «Он (Путин — Прим. «Ленты.ру») также сказал, что готов к диалогу с Трампом, перспектива которого вызовет беспокойство в Киеве и многих других европейских столицах», — отметили в газете.

Немецкая газета Berliner Zeitung указала, что российский лидер в ходе форума заручился симпатиями глобального Юга. Кроме того, в издании добавили, что на «Валдае» теперь доминируют дипломаты и политологи из стран Азии и Африки, в то время как в прошлом Путин преимущественно выступал перед западными политиками и аналитиками.

