Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:33, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Выступление Путина на Валдайском форуме осветили десятки западных СМИ

Десятки западных СМИ отреагировали на выступление Путина на Валдайском форуме
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Западные СМИ осветили выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. Материалы на эту тему выпустили десятки изданий, включая британскую газету The Guardian.

Издание обратило внимание на то, что Путин, будучи на форуме, поздравил кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на выборах. «Он (Путин — Прим. «Ленты.ру») также сказал, что готов к диалогу с Трампом, перспектива которого вызовет беспокойство в Киеве и многих других европейских столицах», — отметили в газете.

Немецкая газета Berliner Zeitung указала, что российский лидер в ходе форума заручился симпатиями глобального Юга. Кроме того, в издании добавили, что на «Валдае» теперь доминируют дипломаты и политологи из стран Азии и Африки, в то время как в прошлом Путин преимущественно выступал перед западными политиками и аналитиками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

      На Украине заявили о доминировании России на фронте

      Глюкоза вышла в свет с обесцвеченными бровями

      Названы задачи боевого ледокола «Иван Папанин»

      Двоих россиян осудили за финансирование международной террористической организации

      В российском городе рецидивист расправился с россиянином и спрятал его в диван

      Российские военные спасли мирных жителей под Суджей в Курской области

      Число жертв наводнений в Испании выросло

      Вяльбе ответила Баху на слова об отстранении россиян

      Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше