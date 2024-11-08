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10:07, 8 ноября 2024Путешествия

Застрявший на круизном лайнере в Японии россиянин раскрыл серьезную проблему на борту

Застрявший на судне в Японии турист заявил о нехватке русскоязычного персонала
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Andrew Medichini / AP

Застрявший на круизном лайнере Spectrum of the Seas в Японии российский турист заявил о нехватке русскоязычного персонала на судне. Серьезную проблему на борту он раскрыл в разговоре с «Известиями».

Житель Краснодара Денис сообщил, что в связи с этим отдыхающие из России не могли быстро узнать, что происходит. «Было столпотворение, неразбериха, каждый хотел получить ответ на свой вопрос, но русскоязычный персонал в небольшом количестве», — пояснил он.

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По словам мужчины, работники просто не справлялись с тем, чтобы каждому донести необходимые сведения. «Постоянный шум, гам, споры, перебивали важную информацию», — добавил он.

При этом Денис отметил, что сейчас на корабле все спокойно и размеренно. «Люди продолжают свой отдых, нас кормят, развлекают, все замечательно», — подчеркнул он.

Россиянин также рассказал, что в течение 20–30 дней круизная компания обещает компенсировать клиентам расходы на обратные билеты.

Ранее стало известно, что круизный лайнер Spectrum of the Seas с сотнями российских туристов на борту завершил ремонт и отправился в путь. Корабль уже покинул порт Иокогамы и в ближайшее время прибудет в Китай.

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