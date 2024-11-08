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01:57, 8 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал диванными экспертами всех призывающих к прекращению огня на Украине

Зеленский назвал призывающих к прекращению огня на Украине диванными экспертами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал диванными экспертами всех представителей стран, которые призывают к прекращению огня на территории республики. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Будапеште, его цитирует издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам украинского лидера, предложение сначала прекратить огонь, а затем принимать дельнейшие решения — это страшный вызов всем гражданам республики.

«Кто вы такие? Ваши дети погибают? Они там гибнут? Это называется "диванные эксперты", люди, не пережившие войну. Пережившие ее в книгах и кино – это другая история», — подчеркнул Зеленский.

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