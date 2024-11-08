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03:30, 8 ноября 2024Из жизни

Женщина стала питаться только кормом для свиней ради экономии денег

Блогерша из Китая ради экономии решила питаться только кормом для свиней
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Phil Hearing / Unsplash

Блогерша из Китая Конг Юйфэн решила тратить как можно меньше денег и для этого стала питаться только кормом для свиней. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам Юйфэн, корм для свиней гораздо дешевле обычной еды. На него она может тратить всего три юаня (41 рубль) в день — это серьезная экономия. Первую порцию корма женщина попробовала на видео. Открыв мешок, она описала запах его содержимого как «молочно-овсяный».

Юйфэн объяснила, что в корм добавляют соевые бобы, арахис, кунжут и кукурузу. «Все это с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и полностью натуральное. Разве это не полезнее, чем еда навынос?» — задалась вопросом блогерша. На видео она смещала корм с теплой водой и принялась глотать получившуюся жижу.

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Юйфэн обнаружила, что на вкус корм очень соленый и кислый, поэтому его пришлось запивать большим количеством воды. Несмотря на это, она заявила, что намерена питаться подобным образом по меньшей мере неделю.

Сотрудник компании по производству кормов для свиней предостерег Юйфэн от этого решения. Он объяснил, что хотя их продукция не вредна людей, она просто не усваивается в организме человека.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Великобритании 20 лет ела только картошку из-за редкого патологического страха перед другой едой. Из-за такого рациона она страдает от недостатка фолиевой кислоты, витамина D и железа, что приводит к хронической усталости, проблемам с кожей, а также усиливает нагрузку на сердце.

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