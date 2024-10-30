Женщина 20 лет ела только картошку из-за редкого расстройства

Британка 20 лет ела только картошку из-за страха перед другими продуктами

29-летняя жительница Великобритании 20 лет ела только картошку в разных видах из-за редкого патологического страха перед другой едой. О последствиях такой диеты она рассказала Jam Press.

По словам Джоди Шоу, она с детства страдает от расстройства избирательного питания. При таком диагнозе человек избегает употребления конкретных продуктов, в случае британки — практически всех. Женщина объяснила, что эта проблема — психологическая: у нее просто стоит ментальный блок на еду. Даже картофель она ест, только чтобы выжить.

Британка работает медсестрой и с трудом выдерживает 12-часовые смены. Из-за своего рациона она страдает от недостатка фолиевой кислоты, витамина D и железа, что приводит к хронической усталости, проблемам с кожей, а также усиливает нагрузку на сердце. Шоу пьет витамины, но они не могут заменить ей полноценное разнообразное питание.

«Если все станет совсем плохо, то мне придется лечь в больницу. Некоторым вообще приходится питаться через зонд», — посетовала женщина.

С 2022 года Шоу проходит психотерапию. Благодаря этому сейчас женщина может заставить себя есть овощи и фрукты. Порой ей удается проглотить бутерброд с сыром и немного хлопьев. По словам британки, она действительно хочет получать удовольствие от еды, но пока не может.

Ранее сообщалось, что докторант Гарвардского университета Ник Норвиц провел эксперимент, в рамках которого съел 720 яиц за один месяц. Он рассказал, что за этот месяц уровень холестерина в его крови упал на 18 процентов вопреки распространенной гипотезе.