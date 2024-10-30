Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:15, 30 октября 2024Из жизни

Женщина 20 лет ела только картошку из-за редкого расстройства

Британка 20 лет ела только картошку из-за страха перед другими продуктами

Фото: Louis Hansel / Unsplash

29-летняя жительница Великобритании 20 лет ела только картошку в разных видах из-за редкого патологического страха перед другой едой. О последствиях такой диеты она рассказала Jam Press.

По словам Джоди Шоу, она с детства страдает от расстройства избирательного питания. При таком диагнозе человек избегает употребления конкретных продуктов, в случае британки — практически всех. Женщина объяснила, что эта проблема — психологическая: у нее просто стоит ментальный блок на еду. Даже картофель она ест, только чтобы выжить.

Британка работает медсестрой и с трудом выдерживает 12-часовые смены. Из-за своего рациона она страдает от недостатка фолиевой кислоты, витамина D и железа, что приводит к хронической усталости, проблемам с кожей, а также усиливает нагрузку на сердце. Шоу пьет витамины, но они не могут заменить ей полноценное разнообразное питание.

«Если все станет совсем плохо, то мне придется лечь в больницу. Некоторым вообще приходится питаться через зонд», — посетовала женщина.

Материалы по теме:
«Убить всех веганов» За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
«Убить всех веганов»За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
24 августа 2016
«Почему я больше не веган» Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
«Почему я больше не веган»Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
12 ноября 2015

С 2022 года Шоу проходит психотерапию. Благодаря этому сейчас женщина может заставить себя есть овощи и фрукты. Порой ей удается проглотить бутерброд с сыром и немного хлопьев. По словам британки, она действительно хочет получать удовольствие от еды, но пока не может.

Ранее сообщалось, что докторант Гарвардского университета Ник Норвиц провел эксперимент, в рамках которого съел 720 яиц за один месяц. Он рассказал, что за этот месяц уровень холестерина в его крови упал на 18 процентов вопреки распространенной гипотезе.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ

      Ермак встретился с Блинкеном и обсудил с ним план победы

      На Украине предрекли одну из самых тяжелых зим

      Украина попыталась атаковать два российских региона

      Россиян предупредили о запрете майнинга в некоторых регионах

      В России уговаривавший знакомого примкнуть к террористам мигрант получил 8 лет колонии

      Решение российского военного показать стрельбу гранатомета привело к трагедии

      Дина Аверина рассказала о полученной травме на «Ледниковом периоде»

      Врач раскрыл неочевидные симптомы сердечного приступа у женщин

      Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше