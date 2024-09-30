Мужчина съел 720 яиц за месяц и рассказал о последствиях такого питания

Докторант Гарварда съел 720 яиц за месяц и не заметил увеличения холестерина

Докторант Гарвардского университета Ник Норвиц провел эксперимент по изменению уровня холестерина в крови, в рамках которого съел 720 яиц за один месяц. Результатами исследования он поделился на своем YouTube-канале.

Норвиц объяснил, что решил изменить свой рацион, поскольку хотел проверить гипотезу. Согласно ей, употребление большого количества яиц приводит к увеличению холестерина и провоцирует проблемы с сердцем. Норвиц же был уверен, что такое питание наоборот снизит содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в его крови, которые называют «плохим холестерином».

Чтобы доказать свою правоту, мужчина каждый день съедал по 24 яица. Это, по его словам, было не так уж сложно, поскольку он любит этот продукт. После первых двух недель Норвиц также добавил в свой рацион 60 граммов углеводов в день. Он рассказал, что за этот месяц не заметил никаких негативных последствий. Уровень ЛПНП в его крови действительно упал на 18 процентов.

Таким образом Норвицу удалось развеять распространенный миф о вреде яиц. По мнению некоторых ученых, такой результат анализов связан с высвобождением особого гормона, который при подобной диете сигнализирует печени, что ей нужно производить меньше ЛПНП.

Ранее сообщалось, что Опейеми Фамакин, популярный кулинарный критик из Нигерии, съел крокодила ради рекламы и неожиданно узнал, что не имел права это делать. Как оказалось, в Нигерии разрешено есть только тех животных, которых специально выращивали на убой, а его крокодил был диким.

