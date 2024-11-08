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10:47, 8 ноября 2024Из жизни

Женщина забыла о купленном лотерейном билете и едва не потеряла миллион долларов

В США женщина забыла о лотерейном билете, по которому выиграла миллион долларов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gerard Bottino / Globallookpress.com

Женщина из США едва не потеряла выигранные миллионы, потому что забыла о купленном лотерейном билете. Об этом пишет WGN TV.

20 октября американка из штата Иллинойс зашла в продуктовый магазин по дороге в гости. Уже на кассе она увидела лотерейные билеты Lucky Day Lotto и купила один из них. Женщина положила его в бумажник и на несколько дней забыла о его существовании. Позднее, снова обнаружив его, она решила отсканировать билет в приложении лотереи и с удивлением обнаружила, что выиграла миллион долларов (примерно 97 миллионов рублей). Перепроверив все, женщина убедилась, что стала победительницей.

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По ее словам, она начала плакать от счастья и удивления. Счастливица рассказала, что планирует потратить деньги на ежегодные поездки в свою любимую страну — Ирландию.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Кентукки разбогатела благодаря лотерейному билету, который ей купила тетя в качестве подарка на день рождения. Победительница призналась, что сама почти не играет в лотереи.

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